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Papa naprokat 2014, season 1

Papa naprokat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Papa naprokat Seasons Season 1
Папа напрокат 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Papa naprokat" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Папа напрокат» в центре событий оказывается одинокая женщина Ирина. Ее бывший муж Илья Соломатин сделал ей очаровательного сына Васю, а потом благополучно исчез в неизвестном направлении. Но Ира не отчаивается: она рада, что у нее есть ребенок, тем более что с голоду они с Васей не умирают. Ведь женщина руководит крупной компанией и получает отличную прибыль. Но проблема возникает, когда приходит время отдавать сына в школу. В лучшую гимназию, о которой мечтает мальчик, берут только ребят из полных и образцовых семей. Ире приходится «нанять» полного тезку своего бывшего супруга, чтобы он притворился папой Васи.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"Papa naprokat" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 February 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 February 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2014
TV series release schedule
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