В 1 сезоне сериала «Папа напрокат» в центре событий оказывается одинокая женщина Ирина. Ее бывший муж Илья Соломатин сделал ей очаровательного сына Васю, а потом благополучно исчез в неизвестном направлении. Но Ира не отчаивается: она рада, что у нее есть ребенок, тем более что с голоду они с Васей не умирают. Ведь женщина руководит крупной компанией и получает отличную прибыль. Но проблема возникает, когда приходит время отдавать сына в школу. В лучшую гимназию, о которой мечтает мальчик, берут только ребят из полных и образцовых семей. Ире приходится «нанять» полного тезку своего бывшего супруга, чтобы он притворился папой Васи.