В 1 сезоне сериала «Братья Карамазовы» действие происходит в девятнадцатом веке в небольшом провинциальном городке Скотопригоньевск. Помещик Фeдор Карамазов с трудом ладит со своими взрослыми сыновьями – Дмитрием, Ваней и Алексеем. Сложнее всего ему дается общение с Митей. Дело в том, что и отец, и сын испытывают романтические чувства к одной и той же девушке – Грушеньке. Найти взаимопонимание Федор и Митя пытаются, отправившись в келью почитаемого старца Зосимы. Однако попытка с треском проваливается. Некоторое время спустя Митя сообщает Алексею, что терзается чувством вины перед своей невестой.