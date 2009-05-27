Menu
Bratya Karamazovy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bratya Karamazovy Seasons Season 1
Братья Карамазовы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 May 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
В 1 сезоне сериала «Братья Карамазовы» действие происходит в девятнадцатом веке в небольшом провинциальном городке Скотопригоньевск. Помещик Фeдор Карамазов с трудом ладит со своими взрослыми сыновьями – Дмитрием, Ваней и Алексеем. Сложнее всего ему дается общение с Митей. Дело в том, что и отец, и сын испытывают романтические чувства к одной и той же девушке – Грушеньке. Найти взаимопонимание Федор и Митя пытаются, отправившись в келью почитаемого старца Зосимы. Однако попытка с треском проваливается. Некоторое время спустя Митя сообщает Алексею, что терзается чувством вины перед своей невестой.

7.4
Rate 11 votes
7.5 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 May 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 May 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 June 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 June 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 June 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 June 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
8 June 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 June 2009
