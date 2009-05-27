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Братья Карамазовы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Братья Карамазовы
Киноафиша Сериалы Братья Карамазовы Сезоны Сезон 1

Братья Карамазовы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Братья Карамазовы»

В 1 сезоне сериала «Братья Карамазовы» действие происходит в девятнадцатом веке в небольшом провинциальном городке Скотопригоньевск. Помещик Фeдор Карамазов с трудом ладит со своими взрослыми сыновьями – Дмитрием, Ваней и Алексеем. Сложнее всего ему дается общение с Митей. Дело в том, что и отец, и сын испытывают романтические чувства к одной и той же девушке – Грушеньке. Найти взаимопонимание Федор и Митя пытаются, отправившись в келью почитаемого старца Зосимы. Однако попытка с треском проваливается. Некоторое время спустя Митя сообщает Алексею, что терзается чувством вины перед своей невестой.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Братья Карамазовы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 июня 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 июня 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 июня 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 июня 2009
График выхода всех сериалов
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