В 1 сезоне сериала «Жена Робинзона» супруги Егор и Марина отправляются вместе в экзотический отпуск. Их ждут две незабываемые недели в Таиланде наедине с обезьянами, слонами, искусными массажистами и алкогольными коктейлями. Вот только Марина кое-что скрывает: она давно не чувствует ничего к мужу и собирается порвать с ним в этой поездке. Но она не успевает совершить непоправимое: Егор погибает во время рыбалки. По крайней мере, в этом ее уверяет инструктор, который сам видел, как мужчина тонул. Три года спустя вдова решается на новый брак, причем с лучшим другом Егора. Но неожиданно «утопленник» возвращается с островов домой.