Zhena Robinzona 2021, season 1

Zhena Robinzona season 1 poster
Жена Робинзона 12+
Season premiere 6 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 1 hour 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Жена Робинзона» супруги Егор и Марина отправляются вместе в экзотический отпуск. Их ждут две незабываемые недели в Таиланде наедине с обезьянами, слонами, искусными массажистами и алкогольными коктейлями. Вот только Марина кое-что скрывает: она давно не чувствует ничего к мужу и собирается порвать с ним в этой поездке. Но она не успевает совершить непоправимое: Егор погибает во время рыбалки. По крайней мере, в этом ее уверяет инструктор, который сам видел, как мужчина тонул. Три года спустя вдова решается на новый брак, причем с лучшим другом Егора. Но неожиданно «утопленник» возвращается с островов домой.

0.0
Rate 0 vote

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 December 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 December 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 December 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 December 2021
