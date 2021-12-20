В 1 сезоне сериала «Сестрички» в маленьком городке на Кубани в одной семье растут две совершенно разные девушки. Наташа – скромная и старательная дочка, опора для родителей, мечтающая выйти замуж за одноклассника и остаться на семейной ферме. А вот Неля – по природе своей звезда, жаждущая вырваться из провинции и покорить столицу. На этой почве девушки ссорятся и не видятся 12 лет. Все случается так, как им обеим мечталось: Ната растит детишек и продает овощи со своего огорода, а Нэля живет на Рублевке с мужем-олигархом. Но неожиданно у обеих начинаются проблемы: у одной пропадает сын, вторая ссорится с «папиком».