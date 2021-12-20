Menu
Sestrichki 2021, season 1

Sestrichki season 1 poster
Сестрички 12+
Title Сезон 1
Season premiere 20 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Sestrichki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сестрички» в маленьком городке на Кубани в одной семье растут две совершенно разные девушки. Наташа – скромная и старательная дочка, опора для родителей, мечтающая выйти замуж за одноклассника и остаться на семейной ферме. А вот Неля – по природе своей звезда, жаждущая вырваться из провинции и покорить столицу. На этой почве девушки ссорятся и не видятся 12 лет. Все случается так, как им обеим мечталось: Ната растит детишек и продает овощи со своего огорода, а Нэля живет на Рублевке с мужем-олигархом. Но неожиданно у обеих начинаются проблемы: у одной пропадает сын, вторая ссорится с «папиком».   

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Sestrichki" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 December 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 December 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 December 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 December 2021
TV series release schedule
