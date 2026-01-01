Menu
Mesto vstrechi izmenit nelzya season 1 watch online

Mesto vstrechi izmenit nelzya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mesto vstrechi izmenit nelzya Seasons Season 1
Место встречи изменить нельзя 12+
Title Сезон 1
Season premiere 11 November 1979
Production year 1979
Number of episodes 5
Runtime 6 hours 15 minutes
"Mesto vstrechi izmenit nelzya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Место встречи изменить нельзя» в послевоенной Москве появляется опасная преступная группировка, которая не дает покоя всему городу. В народе она известна как «Черная кошка», и одно упоминание этого названия вызывает ужас у добропорядочных граждан. Изловить преступников поручают начальнику отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска Глебу Жеглову. В это время к нему на службу приходит бывший фронтовик, молодой офицер разведки Владимир Шарапов. Им предстоит стать напарниками и использовать всю свою отвагу и мудрость, чтобы вывести главаря банды на чистую воду.

Series rating

8.5
Rate 12 votes
8.7 IMDb

"Mesto vstrechi izmenit nelzya" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 November 1979
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 November 1979
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 November 1979
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 November 1979
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 November 1979
