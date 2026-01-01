В 1 сезоне сериала «Место встречи изменить нельзя» в послевоенной Москве появляется опасная преступная группировка, которая не дает покоя всему городу. В народе она известна как «Черная кошка», и одно упоминание этого названия вызывает ужас у добропорядочных граждан. Изловить преступников поручают начальнику отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска Глебу Жеглову. В это время к нему на службу приходит бывший фронтовик, молодой офицер разведки Владимир Шарапов. Им предстоит стать напарниками и использовать всю свою отвагу и мудрость, чтобы вывести главаря банды на чистую воду.