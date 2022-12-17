В 1 сезоне сериала «Закон бумеранга» прокурор Неверов выступает на судебном процессе в качестве обвинителя. Рассматривается дело об убийстве, виновницей которого признали женщину по имени Катерина. Много лет назад Неверов встречался с ней, но отношения не продлились долго. И вот судьба вновь сводит вместе бывших возлюбленных в зале суда. Прокурор Неверов готов сделать все, чтобы защитить женщину, которую он когда-то любил. Для этого ему нужно найти доказательства ее невиновности. Но это дело оказывается гораздо более сложным и запутанным, чем опытный Неверов мог даже предположить.