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Zakon bumeranga 2022, season 1

Zakon bumeranga season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zakon bumeranga Seasons Season 1
Закон бумеранга 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Zakon bumeranga" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Закон бумеранга» прокурор Неверов выступает на судебном процессе в качестве обвинителя. Рассматривается дело об убийстве, виновницей которого признали женщину по имени Катерина. Много лет назад Неверов встречался с ней, но отношения не продлились долго. И вот судьба вновь сводит вместе бывших возлюбленных в зале суда. Прокурор Неверов готов сделать все, чтобы защитить женщину, которую он когда-то любил. Для этого ему нужно найти доказательства ее невиновности. Но это дело оказывается гораздо более сложным и запутанным, чем опытный Неверов мог даже предположить.

Series rating

5.5
Rate 11 votes

"Zakon bumeranga" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 December 2022
TV series release schedule
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