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Ten za spinoy season 1 watch online

Ten za spinoy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ten za spinoy Seasons Season 1
Тень за спиной 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Ten za spinoy" season 1 description

Небольшой провинциальный городок сотрясает череда кровавых убийств. Серийный убийца жестоко расправляется с выпившими дамами, которые поздно возвращаются домой с вечеринок. Разбираться в происходящем направляют следователя Генпрокуратуры Николая Горобца, но местный прокурор совсем не рад московскому коллеге. Садовский прикрепляет к нему неопытного следователя Светлану Мирошникову и юного оперативника Михаила Воробьева, чтобы затормозить расследование. Тем временем маньяк нацеливается на новую жертву...

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.9 IMDb

"Ten za spinoy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
30 September 2019
Серия 02
Season 1 Episode 2
30 September 2019
Серия 03
Season 1 Episode 3
30 September 2019
Серия 04
Season 1 Episode 4
1 October 2019
Серия 05
Season 1 Episode 5
1 October 2019
Серия 06
Season 1 Episode 6
1 October 2019
Серия 07
Season 1 Episode 7
2 October 2019
Серия 08
Season 1 Episode 8
2 October 2019
Серия 09
Season 1 Episode 9
2 October 2019
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 October 2019
Серия 11
Season 1 Episode 11
3 October 2019
Серия 12
Season 1 Episode 12
3 October 2019
TV series release schedule
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