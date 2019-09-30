Небольшой провинциальный городок сотрясает череда кровавых убийств. Серийный убийца жестоко расправляется с выпившими дамами, которые поздно возвращаются домой с вечеринок. Разбираться в происходящем направляют следователя Генпрокуратуры Николая Горобца, но местный прокурор совсем не рад московскому коллеге. Садовский прикрепляет к нему неопытного следователя Светлану Мирошникову и юного оперативника Михаила Воробьева, чтобы затормозить расследование. Тем временем маньяк нацеливается на новую жертву...