Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Carskaya privivka 2023, season 1

Carskaya privivka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Carskaya privivka Seasons Season 1
Carskaya privivka 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Carskaya privivka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Царская прививка» события начинаются в 1768 году. Российской империей правит мудрая и просвещенная царица Екатерина II, которой вскоре предстоит стать в глазах народа Великой. Но сейчас государство полнится бунтами, недовольствами и крестьянскими восстаниями. Как на грех, именно в это время в Россию приходит новая иноземная зараза – эпидемия оспы. Страшная болезнь подкашивает всех, от мала до велика. Екатерина поручает лучшим умам империи разработать вакцину, предупреждающую это заболевание. Но есть проблема: простые люди не привыкли прививаться. Приказ императрицы пугает их чуть ли не больше, чем сама оспа.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7 IMDb

"Carskaya privivka" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more