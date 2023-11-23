В 1 сезоне сериала «Царская прививка» события начинаются в 1768 году. Российской империей правит мудрая и просвещенная царица Екатерина II, которой вскоре предстоит стать в глазах народа Великой. Но сейчас государство полнится бунтами, недовольствами и крестьянскими восстаниями. Как на грех, именно в это время в Россию приходит новая иноземная зараза – эпидемия оспы. Страшная болезнь подкашивает всех, от мала до велика. Екатерина поручает лучшим умам империи разработать вакцину, предупреждающую это заболевание. Но есть проблема: простые люди не привыкли прививаться. Приказ императрицы пугает их чуть ли не больше, чем сама оспа.