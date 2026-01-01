В 1 сезоне сериала «Гостья из будущего» события разворачиваются в 1984 году в Советском Союзе. Обычный московский школьник Коля Герасимов отправляется за кефиром, но случайно оказывается в будущем. Проследив за загадочной незнакомкой, он находит в подвале машину времени и перемещается на 100 лет вперед. Люди здесь летают на другие планеты погулять, используют вместо автобусов мгновенный телепорт и даже читают мысли животных. Вот только прибор для проникновения в чужой разум под названием миелофон со своим преступными целями решают похитить космические пираты. Коля должен помочь хозяйке миелофона Алисе Селезневой и остановить их.