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Gostya iz buduschego season 1 watch online

Gostya iz buduschego season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gostya iz buduschego Seasons Season 1
Гостья из будущего 6+
Title Сезон 1
Season premiere 25 March 1985
Production year 1985
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 25 minutes
"Gostya iz buduschego" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гостья из будущего» события разворачиваются в 1984 году в Советском Союзе. Обычный московский школьник Коля Герасимов отправляется за кефиром, но случайно оказывается в будущем. Проследив за загадочной незнакомкой, он находит в подвале машину времени и перемещается на 100 лет вперед. Люди здесь летают на другие планеты погулять, используют вместо автобусов мгновенный телепорт и даже читают мысли животных. Вот только прибор для проникновения в чужой разум под названием миелофон со своим преступными целями решают похитить космические пираты. Коля должен помочь хозяйке миелофона Алисе Селезневой и остановить их.

Series rating

7.8
Rate 13 votes
8 IMDb

"Gostya iz buduschego" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 March 1985
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 March 1985
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 March 1985
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 March 1985
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 March 1985
TV series release schedule
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