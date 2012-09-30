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666 Park Avenue 2012 - 2013, season 1

666 Park Avenue season 1 poster
Kinoafisha TV Shows 666 Park Avenue Seasons Season 1
666 Park Avenue 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"666 Park Avenue" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Парк Авеню, 666» молодая семейная пара со Среднего Запада мечтает воплотить в жизнь «американскую мечту» и поселиться в мегаполисе. Влюбленным удается найти достойную высокооплачиваемую работу в Нью-Йорке. Это не вакансия, а просто идеал: теперь они могут жить в одной из самых элитных высотных новостроек в центре города, являясь ее управляющими менеджерами. В их обязанности входит присмотр за квартирами и помощь богатым жильцам с решением бытовых проблем. Вот только супругов ждет крайне неожиданный сюрприз. Оказывается, что все жители дома продали свои души дьяволу, который теперь исполняет их безумные фантазии.

Series rating

7.2
Rate 20 votes
6.8 IMDb

"666 Park Avenue" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
30 September 2012
Murmurations
Season 1 Episode 2
7 October 2012
The Dead Don't Stay Dead
Season 1 Episode 3
14 October 2012
Hero Complex
Season 1 Episode 4
21 October 2012
A Crowd of Demons
Season 1 Episode 5
28 October 2012
Diabolic
Season 1 Episode 6
4 November 2012
Downward Spiral
Season 1 Episode 7
11 November 2012
What Ever Happened to Baby Jane?
Season 1 Episode 8
25 November 2012
Hypnos
Season 1 Episode 9
2 December 2012
The Comfort of Death
Season 1 Episode 10
22 June 2013
Sins of the Fathers
Season 1 Episode 11
29 June 2013
The Elysian Fields
Season 1 Episode 12
6 July 2013
Lazarus: Part 1
Season 1 Episode 13
13 July 2013
TV series release schedule
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