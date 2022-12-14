Menu
Russian
Anna i tayna teney 2022, season 1

Anna i tayna teney
Анна и тайна теней 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Anna i tayna teney" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Анна и тайна теней» главная героиня вновь оказывается в центре загадочных криминальных событий Затонска. Жителей тихого с виду городка потрясает очередной скандал. Кто-то анонимно публикует в Интернете сомнительное и неприятное видео, на котором запечатлена звезда местной школы – красавица и умница Маша, недавно окончившая выпускной класс. На следующий же день после публикации девушка бесследно исчезает. Найти ее не могут ни родители, ни полиция, ни ее молодой человек Витя. Расследование берет на себя Сумароков, к которому, конечно же, немедленно присоединяется детектив Анна Штольман.

"Anna i tayna teney" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 December 2022
