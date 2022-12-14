В 1 сезоне сериала «Анна и тайна теней» главная героиня вновь оказывается в центре загадочных криминальных событий Затонска. Жителей тихого с виду городка потрясает очередной скандал. Кто-то анонимно публикует в Интернете сомнительное и неприятное видео, на котором запечатлена звезда местной школы – красавица и умница Маша, недавно окончившая выпускной класс. На следующий же день после публикации девушка бесследно исчезает. Найти ее не могут ни родители, ни полиция, ни ее молодой человек Витя. Расследование берет на себя Сумароков, к которому, конечно же, немедленно присоединяется детектив Анна Штольман.