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Анна и тайна теней 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анна и тайна теней
Киноафиша Сериалы Анна и тайна теней Сезоны Сезон 1

Анна и тайна теней 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анна и тайна теней»

В 1 сезоне сериала «Анна и тайна теней» главная героиня вновь оказывается в центре загадочных криминальных событий Затонска. Жителей тихого с виду городка потрясает очередной скандал. Кто-то анонимно публикует в Интернете сомнительное и неприятное видео, на котором запечатлена звезда местной школы – красавица и умница Маша, недавно окончившая выпускной класс. На следующий же день после публикации девушка бесследно исчезает. Найти ее не могут ни родители, ни полиция, ни ее молодой человек Витя. Расследование берет на себя Сумароков, к которому, конечно же, немедленно присоединяется детектив Анна Штольман.

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Список серий 1-го сезона сериала «Анна и тайна теней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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