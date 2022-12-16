В 1 сезоне сериала «Рождественская буря» группа людей прибывает в аэропорт Осло. Сошедшие с разных рейсов или, напротив, ожидающие своего самолета в дальние страны, все они оказываются в одном общем зале ожидания. У каждого героя есть свои планы на предстоящие выходные, ведь это не просто зимний день, а канун Рождества. Кого-то ждут дома родственники и накрытый стол, кто-то собирается сделать любимой девушке предложение, а у кого-то заказан отель на далеком и теплом курорте. Однако планы всех этих людей рушатся в одночасье. На Осло обрушивается небывалый снежный шторм, и все рейсы откладываются на неопределенный срок. Остается сидеть и ждать.