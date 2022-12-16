Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Julestorm 2022, season 1

Julestorm season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Julestorm Seasons Season 1
Julestorm 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 54 minutes
"Julestorm" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рождественская буря» группа людей прибывает в аэропорт Осло. Сошедшие с разных рейсов или, напротив, ожидающие своего самолета в дальние страны, все они оказываются в одном общем зале ожидания. У каждого героя есть свои планы на предстоящие выходные, ведь это не просто зимний день, а канун Рождества. Кого-то ждут дома родственники и накрытый стол, кто-то собирается сделать любимой девушке предложение, а у кого-то заказан отель на далеком и теплом курорте. Однако планы всех этих людей рушатся в одночасье. На Осло обрушивается небывалый снежный шторм, и все рейсы откладываются на неопределенный срок. Остается сидеть и ждать.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Julestorm" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 December 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 December 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 December 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 December 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 December 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more