В 1 сезоне сериала «И солнце снова взойдет» действие происходит в корейской психиатрической клинике, в стационарном отделении для пациентов с тяжелыми патологиями. Чон Да Ын – молодая сердобольная медсестра, которая уже несколько лет заботится о подопечных клиники. Чего она только не успела повидать: и человека, считающего себя собакой, и того, кто, напротив, возомнил себя самим Папой Римским, а некоторые пациенты даже бывают агрессивными или не желают жить. Однако девушка никогда не опускает руки и старается помочь каждому. Она верит, что немного душевной теплоты и понимания могут излечить даже сумасшедшего.