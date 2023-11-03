Menu
Daily Dose of Sunshine 2023, season 1

Daily Dose of Sunshine season 1 poster
Season premiere 3 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «И солнце снова взойдет» действие происходит в корейской психиатрической клинике, в стационарном отделении для пациентов с тяжелыми патологиями. Чон Да Ын – молодая сердобольная медсестра, которая уже несколько лет заботится о подопечных клиники. Чего она только не успела повидать: и человека, считающего себя собакой, и того, кто, напротив, возомнил себя самим Папой Римским, а некоторые пациенты даже бывают агрессивными или не желают жить. Однако девушка никогда не опускает руки и старается помочь каждому. Она верит, что немного душевной теплоты и понимания могут излечить даже сумасшедшего.

The Darkest Hour Is Just Before the Dawn
Season 1 Episode 1
3 November 2023
Not in the Mood for Work
Season 1 Episode 2
3 November 2023
Safety Net
Season 1 Episode 3
3 November 2023
In Search of a Ray of Hope
Season 1 Episode 4
3 November 2023
When Life Tells You to Slow Down
Season 1 Episode 5
3 November 2023
A Day in the Life of a Mage
Season 1 Episode 6
3 November 2023
The Left Behind
Season 1 Episode 7
3 November 2023
Expiration Date on Grief
Season 1 Episode 8
3 November 2023
I'm a Nurse With Depression
Season 1 Episode 9
3 November 2023
The Hardest Part of a Journey
Season 1 Episode 10
3 November 2023
And The Journey Continues
Season 1 Episode 11
3 November 2023
Daily Dose of Sunshine
Season 1 Episode 12
3 November 2023
