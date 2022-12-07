В 1 сезоне сериала «Смайлик» в центре событий оказывается Алексис – молодой испанский парень. Как и все его сверстники, он мечтает о настоящей любви и семейном счастье, вот только в его вкусе не девушки, а юноши. Несколько недель он переписывается с парнем, с которым познакомился на сайте в Интернете. Между ними начинается бурный роман по переписке, но однажды новый друг перестает отвечать, будто провалившись сквозь землю. Алексис страшно обижается и записывает ему большое и страстное голосовое сообщение, где излагает все свои претензии. Но по ошибке он отправляет его не своему парню, а незнакомцу Бруно.