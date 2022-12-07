Menu
Smiley 2022, season 1

Smiley season 1 poster
Smiley 18+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
"Smiley" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Смайлик» в центре событий оказывается Алексис – молодой испанский парень. Как и все его сверстники, он мечтает о настоящей любви и семейном счастье, вот только в его вкусе не девушки, а юноши. Несколько недель он переписывается с парнем, с которым познакомился на сайте в Интернете. Между ними начинается бурный роман по переписке, но однажды новый друг перестает отвечать, будто провалившись сквозь землю. Алексис страшно обижается и записывает ему большое и страстное голосовое сообщение, где излагает все свои претензии. Но по ошибке он отправляет его не своему парню, а незнакомцу Бруно.

Series rating

7.8
Rate 13 votes
8 IMDb

Smiley List of episodes

Season 1
When Alex Met Bruno
Season 1 Episode 1
7 December 2022
Icarus's Wings
Season 1 Episode 2
7 December 2022
Bringing Up Baby
Season 1 Episode 3
7 December 2022
Begin the Beguine
Season 1 Episode 4
7 December 2022
All Hearts Come Home for Christmas
Season 1 Episode 5
7 December 2022
One Degree of Separation
Season 1 Episode 6
7 December 2022
Five Minutes Before the Countdown
Season 1 Episode 7
7 December 2022
The Red Thread
Season 1 Episode 8
7 December 2022
