Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Akter season 1 watch online

Akter season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Akter Seasons Season 1
Актер 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Akter" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Актер» неудачливый выпускник творческого вуза Иван Липатов мечтает стать настоящим актером и получить роль своей жизни. Такая возможность действительно однажды ему подворачивается, вот только это оказывается отнюдь не роль Гамлета в постановке Шекспира. Ваню замечает не режиссер и не продюсер, а богатый бизнесмен, которому нужно временно «провалиться сквозь землю». Парень должен заменить его для всех, включая прессу, деловых партнеров и даже членов семьи. Теперь от него зависят судьбы многих людей, а жизнь, которая ему предстоит, оказывается совершенно новой и незнакомой простому актеру.

Series rating

7.3
Rate 15 votes
7.7 IMDb

"Akter" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 December 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 December 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 January 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 January 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 January 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 January 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
2 February 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
9 February 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
16 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more