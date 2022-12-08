В 1 сезоне сериала «Актер» неудачливый выпускник творческого вуза Иван Липатов мечтает стать настоящим актером и получить роль своей жизни. Такая возможность действительно однажды ему подворачивается, вот только это оказывается отнюдь не роль Гамлета в постановке Шекспира. Ваню замечает не режиссер и не продюсер, а богатый бизнесмен, которому нужно временно «провалиться сквозь землю». Парень должен заменить его для всех, включая прессу, деловых партнеров и даже членов семьи. Теперь от него зависят судьбы многих людей, а жизнь, которая ему предстоит, оказывается совершенно новой и незнакомой простому актеру.