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Актер 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Актер
Киноафиша Сериалы Актер Сезоны Сезон 1

Актер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Актер»

В 1 сезоне сериала «Актер» неудачливый выпускник творческого вуза Иван Липатов мечтает стать настоящим актером и получить роль своей жизни. Такая возможность действительно однажды ему подворачивается, вот только это оказывается отнюдь не роль Гамлета в постановке Шекспира. Ваню замечает не режиссер и не продюсер, а богатый бизнесмен, которому нужно временно «провалиться сквозь землю». Парень должен заменить его для всех, включая прессу, деловых партнеров и даже членов семьи. Теперь от него зависят судьбы многих людей, а жизнь, которая ему предстоит, оказывается совершенно новой и незнакомой простому актеру.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Актер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 января 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 января 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 января 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 января 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 февраля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
9 февраля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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