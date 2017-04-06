В 1 сезоне сериала «Любовь тирана» в центре событий оказывается Гури – ангел, а точнее – купидон. Она обожает косплей, поэтому часто выглядит как шинигами, за которого ее нередко принимают. Ее цель – создавать романтические союзы, для чего она пользуется Тетрадью Поцелуев, которая выглядит как Тетрадь Смерти. Гури нравится создавать однополые союзы, чаще всего из юношей, чем она раздражает своего руководителя. Однажды она сама соединяется со старшеклассниками Сэйджи и Аканэ ради развлечения, но впоследствии понимает, что испытывает настоящие чувства к Сейджи. Является дочерью Бога, на должность которого претендует.