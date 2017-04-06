Menu
Renai Boukun 2017, season 1

Season premiere 6 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Renai Boukun" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовь тирана» в центре событий оказывается Гури – ангел, а точнее – купидон. Она обожает косплей, поэтому часто выглядит как шинигами, за которого ее нередко принимают. Ее цель – создавать романтические союзы, для чего она пользуется Тетрадью Поцелуев, которая выглядит как Тетрадь Смерти. Гури нравится создавать однополые союзы, чаще всего из юношей, чем она раздражает своего руководителя. Однажды она сама соединяется со старшеклассниками Сэйджи и Аканэ ради развлечения, но впоследствии понимает, что испытывает настоящие чувства к Сейджи. Является дочерью Бога, на должность которого претендует.

6.3 IMDb
I'm Getting In on This, Too x Whoa! Forbidden Love?!
Season 1 Episode 1
6 April 2017
Sniff Sniff x The Only One Who May Hurt Seiji-kun... Is Me
Season 1 Episode 2
13 April 2017
I Can Handle This Myself! x Wassup
Season 1 Episode 3
20 April 2017
I'm Not Going to Lose! x Are You Like Me?
Season 1 Episode 4
27 April 2017
What Is Love? x Kami Is Prostrating Himself Now lolol
Season 1 Episode 5
4 May 2017
Go to the Beach With Me? x It's Not a Matter of Knowing or Not
Season 1 Episode 6
11 May 2017
It's a Festival x How Did It Come to This?!
Season 1 Episode 7
18 May 2017
Farewell x We're Rivals, Obviously!!
Season 1 Episode 8
25 May 2017
Absolutely... Nothing... x There's Just Something Wrong with Me...
Season 1 Episode 9
1 June 2017
I'm Here to Stay the Night x I'm... Growing Up, Too
Season 1 Episode 10
8 June 2017
Where Did She Go? x I Apologize for Troubling You Until Now
Season 1 Episode 11
15 June 2017
Right, Let's All Die! x I Finally Understand
Season 1 Episode 12
22 June 2017
