Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru 2018 - 2019, season 1

season 1 poster
Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 23
Runtime 11 hours 30 minutes
"Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Почувствуй ветер» бывший успешный атлет из старшей школы подвергается преследованию за кражу еды. Ему на помощь приходит другой студент по имени Кансей Хайдзи, который тоже раньше занимался большим спортом, но оставил занятия. Хайдзи убеждает Какэру вернуться в атлетику и поселиться вместе с ним в старой квартире «Чикусейсоу», где они объединятся с другими ребятами, чтобы принять участие в марафоне Хаконэ Экиден, одном из самых известных университетских забегов в Японии. Спустя некоторое время Какеру становится известно, что все ребята из команды, кроме Хайдзи и его самого, новички в этом виде спорта.

Series rating

8.1
8.1
Rate
8.3 IMDb

"Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The 10th Man
Season 1 Episode 1
2 October 2018
The Ogre`s Arrival
Season 1 Episode 2
9 October 2018
A Single Flower
Season 1 Episode 3
16 October 2018
Shadows That Don`t Fade
Season 1 Episode 4
23 October 2018
The Ones Not Chosen
Season 1 Episode 5
30 October 2018
The Emperor's New Clothes
Season 1 Episode 6
6 November 2018
Bear Your Fangs at the Summit
Season 1 Episode 7
13 November 2018
Dangerous character
Season 1 Episode 8
20 November 2018
Mismatched Runners
Season 1 Episode 9
27 November 2018
Our Speed
Season 1 Episode 10
4 December 2018
Overflowing Drops
Season 1 Episode 11
11 December 2018
Summer Prank
Season 1 Episode 12
8 January 2019
And Then Start Running
Season 1 Episode 13
15 January 2019
You're not alone
Season 1 Episode 14
22 January 2019
Place of Destiny
Season 1 Episode 15
29 January 2019
Dreams and Reality
Season 1 Episode 16
5 February 2019
Searching for the Answer
Season 1 Episode 17
12 February 2019
And Then, Morning
Season 1 Episode 18
19 February 2019
The Moment of Release
Season 1 Episode 19
26 February 2019
Even if I Break
Season 1 Episode 20
5 March 2019
Goodbye, Beautiful World
Season 1 Episode 21
12 March 2019
Embrace Your Loneliness
Season 1 Episode 22
19 March 2019
In the Wind
Season 1 Episode 23
26 March 2019
