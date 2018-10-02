В 1 сезоне сериала «Почувствуй ветер» бывший успешный атлет из старшей школы подвергается преследованию за кражу еды. Ему на помощь приходит другой студент по имени Кансей Хайдзи, который тоже раньше занимался большим спортом, но оставил занятия. Хайдзи убеждает Какэру вернуться в атлетику и поселиться вместе с ним в старой квартире «Чикусейсоу», где они объединятся с другими ребятами, чтобы принять участие в марафоне Хаконэ Экиден, одном из самых известных университетских забегов в Японии. Спустя некоторое время Какеру становится известно, что все ребята из команды, кроме Хайдзи и его самого, новички в этом виде спорта.