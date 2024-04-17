В 1 сезоне сериала «Под мостом» в центре событий оказывается канадская писательница Ребекка Годфри, которая невольно была втянута в расследование жестокого преступления. Жертвой стала школьница по имени Рина Вирк. Под подозрение сразу попали восемь подростков, которые нашли в себе силы лично побеседовать с писательницей и рассказать ей всю правду о том, что случилось на самом деле. Вечером в пятницу, 14 ноября 1997 года, Рину Вирк позвали на «вечеринку» неподалеку от моста Крейгфлауэр в городе Саанич. Там собиралось множество подростков, которые употребляли алкоголь и запрещенные вещества...