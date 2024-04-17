Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Under the Bridge 2024, season 1

Under the Bridge season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Under the Bridge Seasons Season 1
Under the Bridge
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Under the Bridge" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Под мостом» в центре событий оказывается канадская писательница Ребекка Годфри, которая невольно была втянута в расследование жестокого преступления. Жертвой стала школьница по имени Рина Вирк. Под подозрение сразу попали восемь подростков, которые нашли в себе силы лично побеседовать с писательницей и рассказать ей всю правду о том, что случилось на самом деле. Вечером в пятницу, 14 ноября 1997 года, Рину Вирк позвали на «вечеринку» неподалеку от моста Крейгфлауэр в городе Саанич. Там собиралось множество подростков, которые употребляли алкоголь и запрещенные вещества...

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.2 IMDb

"Under the Bridge" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Looking Glass
Season 1 Episode 1
17 April 2024
The John Gotti of Seven Oaks
Season 1 Episode 2
17 April 2024
Blood Oath
Season 1 Episode 3
24 April 2024
Beautiful British Columbia
Season 1 Episode 4
1 May 2024
When the Hit comes Down
Season 1 Episode 5
8 May 2024
In Water They Sink the Same
Season 1 Episode 6
15 May 2024
Three and Seven
Season 1 Episode 7
22 May 2024
Mercy Alone
Season 1 Episode 8
29 May 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more