В 1 сезоне сериала «Большая проблема» в жизни фотографа по имени Хан Сок-чу наступает не самый лучший период. В одночасье вся его жизнь меняется из-за одной злополучной фотографии. Еще вчера главный герой был успешным человеком, работающим в элитном издании, а дома его ждала любящая супруга. После скандала его уволили, а супруга подала на развод. Хан Сок-чу был готов на любые предложения. Его взяла на работу довольно известная в некоторых кругах редакторша. У нее есть своя команда, состоящая из папарацци, которые охотятся за известными и не очень людьми и делают провокационные фотографии...