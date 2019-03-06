Menu
Big Issue season 1 watch online

Big Issue
Big Issue
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Big Issue" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Большая проблема» в жизни фотографа по имени Хан Сок-чу наступает не самый лучший период. В одночасье вся его жизнь меняется из-за одной злополучной фотографии. Еще вчера главный герой был успешным человеком, работающим в элитном издании, а дома его ждала любящая супруга. После скандала его уволили, а супруга подала на развод. Хан Сок-чу был готов на любые предложения. Его взяла на работу довольно известная в некоторых кругах редакторша. У нее есть своя команда, состоящая из папарацци, которые охотятся за известными и не очень людьми и делают провокационные фотографии...

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

"Big Issue" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 March 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 March 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 March 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 March 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 March 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 March 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 March 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 March 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 March 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
20 March 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
21 March 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 March 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 March 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 March 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 March 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 March 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
10 April 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
10 April 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
11 April 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
11 April 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
17 April 2019
Episode 22
Season 1 Episode 22
17 April 2019
Episode 23
Season 1 Episode 23
18 April 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
18 April 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
24 April 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
24 April 2019
Episode 27
Season 1 Episode 27
25 April 2019
Episode 28
Season 1 Episode 28
25 April 2019
Episode 29
Season 1 Episode 29
1 May 2019
Episode 30
Season 1 Episode 30
1 May 2019
Episode 31
Season 1 Episode 31
2 May 2019
Episode 32
Season 1 Episode 32
2 May 2019
