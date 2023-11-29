В 1 сезоне сериала «Ловкий Плут» действие происходит в Австралии 1850-х годов. Карманник по имени Джек Докинз умен, хитер и ловок. При этом у него весьма угрюмый нрав, он редко позволяет посторонним вмешиваться в его дела. Джек понимает, что ему не удастся встать на путь исправления, поэтому совмещает свою работу в качестве хирурга с уличным воровством. Сначала он ловко обчищает карманы прохожих, а потом отправляется в операционную к очередному пациенту, жизнь которого висит на волоске. А еще в свободное время Докинз посещает веселые красочные вечеринки и вообще не прочь покутить.