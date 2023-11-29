Menu
The Artful Dodger 2023 season 1

The Artful Dodger
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"The Artful Dodger" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ловкий Плут» действие происходит в Австралии 1850-х годов. Карманник по имени Джек Докинз умен, хитер и ловок. При этом у него весьма угрюмый нрав, он редко позволяет посторонним вмешиваться в его дела. Джек понимает, что ему не удастся встать на путь исправления, поэтому совмещает свою работу в качестве хирурга с уличным воровством. Сначала он ловко обчищает карманы прохожих, а потом отправляется в операционную к очередному пациенту, жизнь которого висит на волоске. А еще в свободное время Докинз посещает веселые красочные вечеринки и вообще не прочь покутить.

"The Artful Dodger" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Yankee Dodge
Season 1 Episode 1
29 November 2023
Blessings of St. Coccyx
Season 1 Episode 2
29 November 2023
Dead Men's Secrets
Season 1 Episode 3
29 November 2023
The Stitch Up
Season 1 Episode 4
29 November 2023
The Duel
Season 1 Episode 5
29 November 2023
Bully in the Alley
Season 1 Episode 6
29 November 2023
Wet Lettuce
Season 1 Episode 7
29 November 2023
Untapped Potential
Season 1 Episode 8
29 November 2023
