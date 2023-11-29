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Ловкий Плут 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ловкий Плут
Киноафиша Сериалы Ловкий Плут Сезоны Сезон 1

The Artful Dodger
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ловкий Плут»

В 1 сезоне сериала «Ловкий Плут» действие происходит в Австралии 1850-х годов. Карманник по имени Джек Докинз умен, хитер и ловок. При этом у него весьма угрюмый нрав, он редко позволяет посторонним вмешиваться в его дела. Джек понимает, что ему не удастся встать на путь исправления, поэтому совмещает свою работу в качестве хирурга с уличным воровством. Сначала он ловко обчищает карманы прохожих, а потом отправляется в операционную к очередному пациенту, жизнь которого висит на волоске. А еще в свободное время Докинз посещает веселые красочные вечеринки и вообще не прочь покутить.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ловкий Плут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Янки Додж The Yankee Dodge
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2023
Благословение святого Копчика Blessings of St. Coccyx
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2023
Секреты мертвецов Dead Men's Secrets
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2023
Зашивание The Stitch Up
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2023
Дуэль The Duel
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2023
Хулиган в переулке Bully in the Alley
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2023
Мокрый салат Wet Lettuce
Сезон 1 Серия 7
29 ноября 2023
Неиспользованный потенциал Untapped Potential
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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