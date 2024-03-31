В 1 сезоне сериала «Этот город» действие разворачивается в 80-е годы. В эти времена в Бирмингеме и Ковентри была широко развита культура популярной музыки различных стилей и жанров. Музыкальная сцена Бирмингема стала одной из самых масштабных и ярких во всей стране. В начале 80-х годов молодежь увлеклась такими направлениями, как ска-музыка и двухтональный стиль. Такие мелодии можно было чаще всего услышать на вечеринках. Молодые люди организовали сообщества поклонников ска. В центре событий оказывается большая семья и четверо молодых ребят, которые не представляют свою жизнь без музыки.