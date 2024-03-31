Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

This Town 2024, season 1

This Town season 1 poster
Kinoafisha TV Shows This Town Seasons Season 1
This Town
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"This Town" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Этот город» действие разворачивается в 80-е годы. В эти времена в Бирмингеме и Ковентри была широко развита культура популярной музыки различных стилей и жанров. Музыкальная сцена Бирмингема стала одной из самых масштабных и ярких во всей стране. В начале 80-х годов молодежь увлеклась такими направлениями, как ска-музыка и двухтональный стиль. Такие мелодии можно было чаще всего услышать на вечеринках. Молодые люди организовали сообщества поклонников ска. В центре событий оказывается большая семья и четверо молодых ребят, которые не представляют свою жизнь без музыки.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

"This Town" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 March 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 March 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 March 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 March 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 March 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
31 March 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more