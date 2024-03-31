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Этот город 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Этот город
Киноафиша Сериалы Этот город Сезоны Сезон 1

This Town
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Этот город»

В 1 сезоне сериала «Этот город» действие разворачивается в 80-е годы. В эти времена в Бирмингеме и Ковентри была широко развита культура популярной музыки различных стилей и жанров. Музыкальная сцена Бирмингема стала одной из самых масштабных и ярких во всей стране. В начале 80-х годов молодежь увлеклась такими направлениями, как ска-музыка и двухтональный стиль. Такие мелодии можно было чаще всего услышать на вечеринках. Молодые люди организовали сообщества поклонников ска. В центре событий оказывается большая семья и четверо молодых ребят, которые не представляют свою жизнь без музыки.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Этот город» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2024
График выхода всех сериалов
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