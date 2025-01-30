В 1 сезоне сериала «Потерянный ключ» психолог Анна Королева со своей семьей переезжает в провинциальный город на черноморском побережье. В этих краях у Анны возникают проблемы с трудоустройством. Местные жители скептически относятся к ее профессии, а справляться с личными проблемами им обычно помогают друзья, которым всегда можно выплакаться и пожаловаться на жизнь. Семья Королевых сняла жилье у женщины по имени Жанна, которая вызвалась помочь Анне найти клиентов. Спустя некоторое время героиня и сама сталкивается со множеством проблем: возникают трудности в отношениях с детьми, супругом и остальными родственниками.