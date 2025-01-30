Menu
Russian
Poteryannyj klyuch 2025, season 1

Poteryannyj klyuch 12+
Title Сезон 1
Season premiere 30 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Poteryannyj klyuch" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Потерянный ключ» психолог Анна Королева со своей семьей переезжает в провинциальный город на черноморском побережье. В этих краях у Анны возникают проблемы с трудоустройством. Местные жители скептически относятся к ее профессии, а справляться с личными проблемами им обычно помогают друзья, которым всегда можно выплакаться и пожаловаться на жизнь. Семья Королевых сняла жилье у женщины по имени Жанна, которая вызвалась помочь Анне найти клиентов. Спустя некоторое время героиня и сама сталкивается со множеством проблем: возникают трудности в отношениях с детьми, супругом и остальными родственниками.

Series rating

7.9
Rate 16 votes
8.1 IMDb

"Poteryannyj klyuch" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 January 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 January 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 January 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 January 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 February 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 February 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 February 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 February 2025
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 February 2025
Серия 10
Season 1 Episode 10
13 February 2025
Серия 11
Season 1 Episode 11
13 February 2025
Серия 12
Season 1 Episode 12
13 February 2025
Серия 13
Season 1 Episode 13
20 February 2025
Серия 14
Season 1 Episode 14
20 February 2025
Серия 15
Season 1 Episode 15
20 February 2025
Серия 16
Season 1 Episode 16
20 February 2025
TV series release schedule
