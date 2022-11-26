Menu
Russian
Столичная штучка 12+
Title Сезон 1
Season premiere 26 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Столичная штучка» в отдаленной деревушке в тамбовской глубинке появляется необычная новая жительница. Красавица и умница Марина Новикова переезжает в глушь из самой Москвы по заданию своего начальства. Девушка – менеджер крупной агропромышленной фирмы, которая производит доильные аппараты. Всю жизнь она работала в офисе и не держала в руках ничего тяжелее компьютерной мышки. Но теперь она должна лично внедрить свою продукцию на деревенском молокозаводе. Это вам не столица, а настоящий колхоз! По улицам здесь бродят коровы, а жители не верят в пользу инноваций. Задача Марины – каким-то образом найти с ними общий язык.

0.0
5.2 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
26 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 November 2022
