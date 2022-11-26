В 1 сезоне сериала «Столичная штучка» в отдаленной деревушке в тамбовской глубинке появляется необычная новая жительница. Красавица и умница Марина Новикова переезжает в глушь из самой Москвы по заданию своего начальства. Девушка – менеджер крупной агропромышленной фирмы, которая производит доильные аппараты. Всю жизнь она работала в офисе и не держала в руках ничего тяжелее компьютерной мышки. Но теперь она должна лично внедрить свою продукцию на деревенском молокозаводе. Это вам не столица, а настоящий колхоз! По улицам здесь бродят коровы, а жители не верят в пользу инноваций. Задача Марины – каким-то образом найти с ними общий язык.