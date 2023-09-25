В 1 сезоне сериала «Ира» 30-летняя жительница Москвы привыкла жить по собственным законам, пренебрегая сложившимися нормами и общественными устоями. Она откровенно говорит обо всем, что ее беспокоит: от бытовых проблем до влияния средств женской гигиены на размножение морских котиков. Ира крутит роман с парнем по имени Сергей, эмоциональной творческой натурой. Сережа занимается написанием сценариев. Из-за своих взрывных характеров влюбленные постоянно ругаются. Во время одной из таких ссор Ира вдруг сближается с неким Феликсом. Случайная связь заставляет главную героиню встать перед непростым выбором.