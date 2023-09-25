Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ira season 1 watch online

Ira season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ira Seasons Season 1
Ira 18+
Title Сезон 1
Season premiere 25 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Ira" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ира» 30-летняя жительница Москвы привыкла жить по собственным законам, пренебрегая сложившимися нормами и общественными устоями. Она откровенно говорит обо всем, что ее беспокоит: от бытовых проблем до влияния средств женской гигиены на размножение морских котиков. Ира крутит роман с парнем по имени Сергей, эмоциональной творческой натурой. Сережа занимается написанием сценариев. Из-за своих взрывных характеров влюбленные постоянно ругаются. Во время одной из таких ссор Ира вдруг сближается с неким Феликсом. Случайная связь заставляет главную героиню встать перед непростым выбором.

Series rating

6.8
Rate 35 votes

"Ira" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 October 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
10 October 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more