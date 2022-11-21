Menu
Russian
Zavtra ya tebya razlyublyu 2022, season 1

Zavtra ya tebya razlyublyu season 1 poster
Завтра я тебя разлюблю 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Zavtra ya tebya razlyublyu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Завтра я тебя разлюблю» в центре событий оказывается необычный телохранитель. Это настоящий профессионал, который не задумываясь бросится под пули, ввяжется в драку с бандитом и закроет клиента своим телом. Вот только этот телохранитель – женщина! Лада увлекается боевыми искусствами и обладает стойким, смелым и самоотверженным характером. Вот только такую сильную девушку мужчины буквально обходят за километр. Ее будни – охрана богатеньких наследников и знаменитостей, а о личной жизни Лада даже не задумывается. Кто бы мог подумать, что один из избалованных клиентов похитит ее сердце?

Series rating

5.7
Rate 11 votes
5.8 IMDb

"Zavtra ya tebya razlyublyu" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 November 2022
