В 1 сезоне сериала «Завтра я тебя разлюблю» в центре событий оказывается необычный телохранитель. Это настоящий профессионал, который не задумываясь бросится под пули, ввяжется в драку с бандитом и закроет клиента своим телом. Вот только этот телохранитель – женщина! Лада увлекается боевыми искусствами и обладает стойким, смелым и самоотверженным характером. Вот только такую сильную девушку мужчины буквально обходят за километр. Ее будни – охрана богатеньких наследников и знаменитостей, а о личной жизни Лада даже не задумывается. Кто бы мог подумать, что один из избалованных клиентов похитит ее сердце?