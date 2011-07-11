В 1 сезоне сериала «Карьеристка» у Вакабы не было возможностью наслаждаться беззаботной юностью. Ее отец задолжал крупную сумму денег, и ему нечем было расплатиться с кредиторами. Девушка отказывала себе в удовольствиях и развлечениях, все свободное время уделяя учебе. Она мечтала только об одном: найти хорошую работу и вылезти из долговой ямы. Компания, куда Вакаба собиралась устроиться, разорилась еще до того, как она смогла приступить к своим обязанностям. В результате девушке пришлось согласиться на место в маленькой юридической конторе, где ее попросили присматривать за 5-летней дочерью главы фирмы.