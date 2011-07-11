Menu
Season premiere 11 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"Zenkai gâru" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Карьеристка» у Вакабы не было возможностью наслаждаться беззаботной юностью. Ее отец задолжал крупную сумму денег, и ему нечем было расплатиться с кредиторами. Девушка отказывала себе в удовольствиях и развлечениях, все свободное время уделяя учебе. Она мечтала только об одном: найти хорошую работу и вылезти из долговой ямы. Компания, куда Вакаба собиралась устроиться, разорилась еще до того, как она смогла приступить к своим обязанностям. В результате девушке пришлось согласиться на место в маленькой юридической конторе, где ее попросили присматривать за 5-летней дочерью главы фирмы.

6.3
6.6 IMDb

I'll Prove that Nothing Begins with a Kiss!
Season 1 Episode 1
11 July 2011
I have no Memory of Kissing! Absolutely Not!
Season 1 Episode 2
18 July 2011
With this, the Memory of that Loathsome Kiss will Vanish.
Season 1 Episode 3
25 July 2011
To Me, You are a Catastrophe!
Season 1 Episode 4
1 August 2011
Are these my honest feelings? So, the person I like is...
Season 1 Episode 5
8 August 2011
Let's Build on this Broken Facade! Because this is Life's First Confession.
Season 1 Episode 6
15 August 2011
I'm a Sneaky Adult, not a Good Person or Ikumen.
Season 1 Episode 7
22 August 2011
Tears of my Father's Memory! Now, and only now, Please let me do this.
Season 1 Episode 8
29 August 2011
Your Existence is a Hindrance to Her Future!
Season 1 Episode 9
5 September 2011
Two people go down each path! With tears that don't stop for some reason.
Season 1 Episode 10
12 September 2011
The conclusion of deep emotion! Try to face me once more.
Season 1 Episode 11
19 September 2011
