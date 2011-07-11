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Карьеристка 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Карьеристка
Киноафиша Сериалы Карьеристка Сезоны Сезон 1

Zenkai gâru
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Карьеристка»

В 1 сезоне сериала «Карьеристка» у Вакабы не было возможностью наслаждаться беззаботной юностью. Ее отец задолжал крупную сумму денег, и ему нечем было расплатиться с кредиторами. Девушка отказывала себе в удовольствиях и развлечениях, все свободное время уделяя учебе. Она мечтала только об одном: найти хорошую работу и вылезти из долговой ямы. Компания, куда Вакаба собиралась устроиться, разорилась еще до того, как она смогла приступить к своим обязанностям. В результате девушке пришлось согласиться на место в маленькой юридической конторе, где ее попросили присматривать за 5-летней дочерью главы фирмы.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Карьеристка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я докажу, что с поцелуя ничего не начинается! I'll Prove that Nothing Begins with a Kiss!
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2011
Я не помню поцелуев! Точно нет! I have no Memory of Kissing! Absolutely Not!
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2011
Вместе с этим память об омерзительном поцелуе исчезнет. With this, the Memory of that Loathsome Kiss will Vanish.
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2011
Для меня ты катастрофа! To Me, You are a Catastrophe!
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2011
Это мои искренние чувства? Итак, человек, который мне нравится... Are these my honest feelings? So, the person I like is...
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2011
Давайте построим этот сломанный фасад! Потому что это первая исповедь в жизни. Let's Build on this Broken Facade! Because this is Life's First Confession.
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2011
Я подлый человек I'm a Sneaky Adult, not a Good Person or Ikumen.
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2011
Слезы памяти моего отца! Сейчас и только сейчас, пожалуйста, позволь мне сделать это. Tears of my Father's Memory! Now, and only now, Please let me do this.
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2011
Ваше существование — помеха ее будущему! Your Existence is a Hindrance to Her Future!
Сезон 1 Серия 9
5 сентября 2011
По каждой дорожке идут по два человека! Со слезами, которые почему-то не прекращаются. Two people go down each path! With tears that don't stop for some reason.
Сезон 1 Серия 10
12 сентября 2011
Заключение глубоких эмоций! Попробуй встретиться со мной еще раз. The conclusion of deep emotion! Try to face me once more.
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2011
График выхода всех сериалов
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