Leopard Skin 2022, season 1

Leopard Skin
Season premiere 17 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Leopard Skin" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Леопардовая шкура» действие происходит в Мексике. В центре событий оказываются несколько преступников. Они собирались украсть ценные камни, но преступление пошло не по намеченному сценарию. Скрываясь от преследования, банда грабителей решает выждать время в прибрежном бунгало, где живут две одинокие женщины. Мирная уединенная жизнь героинь нарушается, атмосфера с прибытием неожиданных гостей становится все более напряженной. В скором времени несколько человек оказываются заложниками ситуации. Пока бандиты ждут своей участи, секреты, предательства и потаенные желания выходят наружу.

"Leopard Skin" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Map and the Territory
Season 1 Episode 1
17 November 2022
All Your Questions Answered
Season 1 Episode 2
17 November 2022
Private Lives Part 1
Season 1 Episode 3
17 November 2022
The Claustrophobic Diver
Season 1 Episode 4
17 November 2022
Still Life With Cat and Canary
Season 1 Episode 5
17 November 2022
Private Lives, Part 2
Season 1 Episode 6
17 November 2022
All Is Well in the Well of Loneliness
Season 1 Episode 7
17 November 2022
The Myth of the Guilty Murderess
Season 1 Episode 8
17 November 2022
