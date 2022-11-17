В 1 сезоне сериала «Леопардовая шкура» действие происходит в Мексике. В центре событий оказываются несколько преступников. Они собирались украсть ценные камни, но преступление пошло не по намеченному сценарию. Скрываясь от преследования, банда грабителей решает выждать время в прибрежном бунгало, где живут две одинокие женщины. Мирная уединенная жизнь героинь нарушается, атмосфера с прибытием неожиданных гостей становится все более напряженной. В скором времени несколько человек оказываются заложниками ситуации. Пока бандиты ждут своей участи, секреты, предательства и потаенные желания выходят наружу.