В 1 сезоне сериала «Цербер» события разворачиваются в Санкт-Петербурге после восстания декабристов. Когда бунт на Сенатской площади подавили, власти начали разыскивать зачинщиков и остальных участников акций. Многих удалось схватить с помощью доносчиков. После этого в городе появился серийный убийца, который стал жестоко расправляться со всеми, кто писал доносы на бастующих. Возле тел своих жертв каратель оставлял листок бумаги, на котором были написаны строки из произведения Пушкина. Московский детектив и выпущенный из-под ареста дворянин Александр Бошняк собираются отыскать преступника.