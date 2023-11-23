Menu
Cerber 2023, season 1

Cerber 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Cerber" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Цербер» события разворачиваются в Санкт-Петербурге после восстания декабристов. Когда бунт на Сенатской площади подавили, власти начали разыскивать зачинщиков и остальных участников акций. Многих удалось схватить с помощью доносчиков. После этого в городе появился серийный убийца, который стал жестоко расправляться со всеми, кто писал доносы на бастующих. Возле тел своих жертв каратель оставлял листок бумаги, на котором были написаны строки из произведения Пушкина. Московский детектив и выпущенный из-под ареста дворянин Александр Бошняк собираются отыскать преступника.

Series rating

7.1
Rate 18 votes
6.6 IMDb

Cerber List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 November 2023
