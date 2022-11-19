В 1 сезоне сериала «Дела житейские» Вера Филатова много лет живет в Москве, хотя родилась и выросла она в провинциальном городке. Женщине повезло удачно выйти замуж. Вера уверена, что ее семейное счастье никогда не закончится. Все меняется, когда героиня выясняет, что супруг изменяет ей с другой женщиной. Не в силах оставаться в Москве, Филатова отправляется в родной город и устраивается на новую работу. Теперь она собирается работать в социальной службе помощи людям, которые оказались в тяжелом положении. Вера и ее коллеги работают с теми людьми, которым отказали другие государственные структуры.