Dela zhiteyskie 2022, season 1

Дела житейские 12+
Season premiere 19 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Дела житейские» Вера Филатова много лет живет в Москве, хотя родилась и выросла она в провинциальном городке. Женщине повезло удачно выйти замуж. Вера уверена, что ее семейное счастье никогда не закончится. Все меняется, когда героиня выясняет, что супруг изменяет ей с другой женщиной. Не в силах оставаться в Москве, Филатова отправляется в родной город и устраивается на новую работу. Теперь она собирается работать в социальной службе помощи людям, которые оказались в тяжелом положении. Вера и ее коллеги работают с теми людьми, которым отказали другие государственные структуры. 

TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 November 2022
