Prozrenie 2022, season 1

Прозрение 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Прозрение» Анна уже десять лет состоит в браке. Ее супруг Юрий намного старше девушки, но они отлично ладят между собой. Оба являются выходцами из благополучных семей, их родители были интеллигентами. Единственное, что волнует Аню, это отсутствие детей. В день очередной годовщины со дня бракосочетания происходит трагедия. Мама Ани уходит из жизни. Еще до приезда врачей у отца случается инфаркт, и он отправляется вслед за супругой. Мать Юры Виолетта Сергеевна решила поддержать невестку. Аня даже не догадывается, что вскоре в ее жизни произойдут еще более серьезные изменения...

0.0
Rate 0 vote

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 November 2022
