В 1 сезоне сериала «Прозрение» Анна уже десять лет состоит в браке. Ее супруг Юрий намного старше девушки, но они отлично ладят между собой. Оба являются выходцами из благополучных семей, их родители были интеллигентами. Единственное, что волнует Аню, это отсутствие детей. В день очередной годовщины со дня бракосочетания происходит трагедия. Мама Ани уходит из жизни. Еще до приезда врачей у отца случается инфаркт, и он отправляется вслед за супругой. Мать Юры Виолетта Сергеевна решила поддержать невестку. Аня даже не догадывается, что вскоре в ее жизни произойдут еще более серьезные изменения...