В 1 сезоне сериала «Шак» представлена жизнь чемпиона «Лейкерс» Шакила О'Нила, который прошел путь от легенды большого спорта до известного деятеля культуры. Олимпийский чемпион попал в список 50 лучших игроков в истории НБА, будучи намного моложе своих коллег. Его безоговорочно признали самым ценным игроком НБА в начале нулевых. В этом документальное проекте культовый баскетболист рассказывает о своем пути к славе, а также раскрывает подробности своей жизни вне корта, делится детскими воспоминаниями. Шак вырос в семье военного. Достигнув высот в спорте, герой также построил успешную карьеру на телевидении и в бизнесе.