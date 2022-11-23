Menu
Shaq season 1 watch online

Shaq season 1 poster
Shaq
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Shaq" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шак» представлена жизнь чемпиона «Лейкерс» Шакила О'Нила, который прошел путь от легенды большого спорта до известного деятеля культуры. Олимпийский чемпион попал в список 50 лучших игроков в истории НБА, будучи намного моложе своих коллег. Его безоговорочно признали самым ценным игроком НБА в начале нулевых. В этом документальное проекте культовый баскетболист рассказывает о своем пути к славе, а также раскрывает подробности своей жизни вне корта, делится детскими воспоминаниями. Шак вырос в семье военного. Достигнув высот в спорте, герой также построил успешную карьеру на телевидении и в бизнесе.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

"Shaq" season 1 list of episodes.

Season 1
From Shaquille to Shaq
Season 1 Episode 1
23 November 2022
The Rise
Season 1 Episode 2
30 November 2022
The Fall
Season 1 Episode 3
7 December 2022
From Shaq to Shaquille
Season 1 Episode 4
14 December 2022
