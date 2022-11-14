Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Specbat season 1 watch online

Specbat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Specbat Seasons Season 1
Спецбат 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 40 minutes
"Specbat" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Спецбат» майор 102-го специального батальона ДПС Сергей Чертанов стал очевидцем того, как молодой лейтенант отпустил водителя в состоянии алкогольного опьянения за финансовое вознаграждение. Сергей остановил нарушителя, после чего по громкой связи объявил, что его сослуживец получил взятку. Полковник Кутузов заявил Чертанову, что его могут отстранить, поскольку коррумпированный полицейский является сыном прокурора. Затем Чертанов с экипажем принимает участие в аресте экстремальной гонщицы Тахи. Их окружают сотрудники СМИ, среди которых — журналист криминального интернет-издания Алена Перова.

Series rating

8.0
Rate 14 votes
7.9 IMDb

"Specbat" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 November 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 November 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 November 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 November 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 November 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 November 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
18 November 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
21 November 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 November 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
22 November 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
22 November 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
23 November 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
23 November 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
24 November 2022
Серия 18
Season 1 Episode 18
24 November 2022
Серия 19
Season 1 Episode 19
25 November 2022
Серия 20
Season 1 Episode 20
25 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more