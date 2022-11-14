В 1 сезоне сериала «Спецбат» майор 102-го специального батальона ДПС Сергей Чертанов стал очевидцем того, как молодой лейтенант отпустил водителя в состоянии алкогольного опьянения за финансовое вознаграждение. Сергей остановил нарушителя, после чего по громкой связи объявил, что его сослуживец получил взятку. Полковник Кутузов заявил Чертанову, что его могут отстранить, поскольку коррумпированный полицейский является сыном прокурора. Затем Чертанов с экипажем принимает участие в аресте экстремальной гонщицы Тахи. Их окружают сотрудники СМИ, среди которых — журналист криминального интернет-издания Алена Перова.