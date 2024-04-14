Menu
The Sympathizer 2023 - 2024, season 1

The Sympathizer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Sympathizer Seasons Season 1
The Sympathizer
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"The Sympathizer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сочувствующий» Вьетнамская война близится к завершению. Все осознают, что падение Сайгона неизбежно. Американское руководство выводит войска из страны. Бывший глава государства пускается в бега. Собирается эвакуироваться и один из генералов, который хотел превратить Вьетнам в рай с западным образом жизни. Вместе с ним покидает родину и главный герой, доблестный офицер и разведчик. Опустошенный, измотанный войной, посреди погрома и хаоса он силится понять, кто же одержал победу в этой битве. Затем герой отправляется в Голливуд, где становится консультантом в одной из киностудий, где снимают военный фильм.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
6.8 IMDb

"The Sympathizer" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Death Wish
Season 1 Episode 1
14 April 2024
Good Little Asian
Season 1 Episode 2
21 April 2024
Love It or Leave It
Season 1 Episode 3
28 April 2024
All for One
Season 1 Episode 4
5 May 2024
The Oriental Mode of Destruction
Season 1 Episode 5
12 May 2024
The Oriental Mode of Destruction
Season 1 Episode 6
19 May 2024
Endings Are Hard, Aren't They?
Season 1 Episode 7
26 May 2024
