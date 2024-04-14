В 1 сезоне сериала «Сочувствующий» Вьетнамская война близится к завершению. Все осознают, что падение Сайгона неизбежно. Американское руководство выводит войска из страны. Бывший глава государства пускается в бега. Собирается эвакуироваться и один из генералов, который хотел превратить Вьетнам в рай с западным образом жизни. Вместе с ним покидает родину и главный герой, доблестный офицер и разведчик. Опустошенный, измотанный войной, посреди погрома и хаоса он силится понять, кто же одержал победу в этой битве. Затем герой отправляется в Голливуд, где становится консультантом в одной из киностудий, где снимают военный фильм.