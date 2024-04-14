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Сочувствующий 2023 - 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сочувствующий
Киноафиша Сериалы Сочувствующий Сезоны Сезон 1

The Sympathizer
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сочувствующий»

В 1 сезоне сериала «Сочувствующий» Вьетнамская война близится к завершению. Все осознают, что падение Сайгона неизбежно. Американское руководство выводит войска из страны. Бывший глава государства пускается в бега. Собирается эвакуироваться и один из генералов, который хотел превратить Вьетнам в рай с западным образом жизни. Вместе с ним покидает родину и главный герой, доблестный офицер и разведчик. Опустошенный, измотанный войной, посреди погрома и хаоса он силится понять, кто же одержал победу в этой битве. Затем герой отправляется в Голливуд, где становится консультантом в одной из киностудий, где снимают военный фильм.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сочувствующий» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Смерть желание Death Wish
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2024
Хороший маленький азианец Good Little Asian
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2024
Люби или оставь Love It or Leave It
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2024
Все для одного All for One
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2024
Восточный способ уничтожения The Oriental Mode of Destruction
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2024
Восточный способ разрушения The Oriental Mode of Destruction
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2024
Концовки сложны, не так ли? Endings Are Hard, Aren't They?
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2024
График выхода всех сериалов
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