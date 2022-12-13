В 1 сезоне сериала «Родня» в небольшом афроамериканском городке живет молодая чернокожая девушка по имени Дана Джеймс. Она обладает литературным талантом и мечтает стать известной писательницей. Но родственники не одобряют ее жизненный выбор. Многочисленные тетушки и дядюшки мечтают о внуках, которых они надеются воспитать в родном городе. Отвергнув их заботу, Дана перебирается в Лос-Анджелес, чтобы пойти собственным творческим путем. Однако вместо этого она неожиданно оказывается в прошлом. Теперь ей придется погрузиться в историю своей семьи, чтобы вернуться из XIX века в настоящее.