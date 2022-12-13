Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kindred 2022, season 1

Kindred season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kindred Seasons Season 1
Kindred
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Kindred" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Родня» в небольшом афроамериканском городке живет молодая чернокожая девушка по имени Дана Джеймс. Она обладает литературным талантом и мечтает стать известной писательницей. Но родственники не одобряют ее жизненный выбор. Многочисленные тетушки и дядюшки мечтают о внуках, которых они надеются воспитать в родном городе. Отвергнув их заботу, Дана перебирается в Лос-Анджелес, чтобы пойти собственным творческим путем. Однако вместо этого она неожиданно оказывается в прошлом. Теперь ей придется погрузиться в историю своей семьи, чтобы вернуться из XIX века в настоящее.

Series rating

7.5
Rate 14 votes
7.4 IMDb

"Kindred" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Dana
Season 1 Episode 1
13 December 2022
Sabina
Season 1 Episode 2
13 December 2022
Furniture
Season 1 Episode 3
13 December 2022
The Waiter from Two Nights Ago
Season 1 Episode 4
13 December 2022
Winnie
Season 1 Episode 5
13 December 2022
Celeste
Season 1 Episode 6
13 December 2022
Jane
Season 1 Episode 7
13 December 2022
Alice
Season 1 Episode 8
13 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more