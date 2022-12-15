Menu
Litvinenko 2022, season 1

Season premiere 15 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 0 minute
В 1 сезоне сериала «Литвиненко» действие происходит в середине нулевых в Москве. Сотрудник ФСБ и КГБ России, специализирующийся на борьбе с терроризмом, стал жертвой отравления полонием — редким и крайне опасным радиоактивным веществом. Александр Литвиненко часто критиковал политику российского руководства и обвинял высокопоставленных лиц во многих преступлениях. Последние дни своей жизни он провел в лондонской клинике. В 2014-2015 годах в Великобритании по делу гибели Литвиненко провели общественное дознание. Расследование загадочного отравления стало одним из самых сложных дел для столичной полиции.

7.1
Rate 13 votes
7.3 IMDb

