В 1 сезоне сериала «Не дождетесь» Виталик, всю жизнь промышляющий аферами, угодил в неприятности. Испытывая необходимость «залечь на дно», он устроился сотрудником в дом престарелых. Виталик цинично относится к новой работе, желая лишь навариться на беспомощных стариках. Однако вскоре герой понимает, что среди постояльцев дома престарелых немало удивительных личностей с невероятными судьбами. Отношение Виталика к старикам меняется. Он проникается их взглядами и осознает, что душой они по-прежнему молоды. Теперь мошеннику искренне хочется сделать для них что-то хорошее...