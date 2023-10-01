Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ne dozhdetes 2023, season 1

Ne dozhdetes season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ne dozhdetes Seasons Season 1
Не дождетесь 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Ne dozhdetes" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Не дождетесь» Виталик, всю жизнь промышляющий аферами, угодил в неприятности. Испытывая необходимость «залечь на дно», он устроился сотрудником в дом престарелых. Виталик цинично относится к новой работе, желая лишь навариться на беспомощных стариках. Однако вскоре герой понимает, что среди постояльцев дома престарелых немало удивительных личностей с невероятными судьбами. Отношение Виталика к старикам меняется. Он проникается их взглядами и осознает, что душой они по-прежнему молоды. Теперь мошеннику искренне хочется сделать для них что-то хорошее...

Series rating

6.4
Rate 13 votes
7 IMDb

"Ne dozhdetes" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more