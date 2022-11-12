В 1 сезоне сериала «Светлана» действие происходит в российской столице. Жизнь успешной бизнесвумен Светланы меняется, когда она узнает, что ее супруг изменяет ей. Света решает начать свою жизнь с чистого листа и отправляется в небольшой приморский городок, откуда она родом. Много лет назад Света родила здесь мальчика, который появился на свет с тяжелейшим пороком сердца. Врачи заявили, что он не выживет, и Света оставила сына. С тех пор ее не покидало чувство вины. Настал момент выяснить, что произошло с младенцем. Света устраивается волонтером в детскую провинциальную больницу и знакомится с врачом Юрием...