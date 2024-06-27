Menu
My Lady Jane 2024, season 1

My Lady Jane season 1 poster
My Lady Jane
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"My Lady Jane" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Моя леди Джейн» после смерти Генриха VIII Тюдора на трон восходит его наследник Эдуард VI. Тем временем в семье Грей королевских кровей растет милая и очаровательная девушка по имени Джейн. Ее родители хотят, чтобы она стала супругой Эдуарда, но молодой король вот-вот умрет. Глава Тайного совета Джон Дадли пытается сосватать Джейн своего сына. Этот союз будет выгоден для обеих сторон, но Джейн сложно побороть отвращение в отношении навязанного жениха. Тем не менее она отправляется под венец с Гилфордом. Но впоследствии все меняется, и у Джейн просыпаются истинные чувства к мужу...

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

My Lady Jane List of episodes

Season 1
Who'll Be The Next In Line?
Season 1 Episode 1
27 June 2024
Wild Thing
Season 1 Episode 2
27 June 2024
With A Girl Like You
Season 1 Episode 3
27 June 2024
Bluebird Is Dead
Season 1 Episode 4
27 June 2024
I'm Gonna Change the World
Season 1 Episode 5
27 June 2024
I Feel Free
Season 1 Episode 6
27 June 2024
Another Girl, Another Planet
Season 1 Episode 7
27 June 2024
God Save The Queen
Season 1 Episode 8
27 June 2024
