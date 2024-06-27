В 1 сезоне сериала «Моя леди Джейн» после смерти Генриха VIII Тюдора на трон восходит его наследник Эдуард VI. Тем временем в семье Грей королевских кровей растет милая и очаровательная девушка по имени Джейн. Ее родители хотят, чтобы она стала супругой Эдуарда, но молодой король вот-вот умрет. Глава Тайного совета Джон Дадли пытается сосватать Джейн своего сына. Этот союз будет выгоден для обеих сторон, но Джейн сложно побороть отвращение в отношении навязанного жениха. Тем не менее она отправляется под венец с Гилфордом. Но впоследствии все меняется, и у Джейн просыпаются истинные чувства к мужу...