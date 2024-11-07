В 1 сезоне сериала «День шакала» подполковник Бастьен-Тири, которого приговорили за организацию попытки покушения на главу государства генерала де Голля, будет казнен. Команда заговорщиков обстреляла кортеж французского лидера, но Бастьен-Тири, слишком быстро готовивший план нападения, неправильно рассчитал время наступления сумерек. Во тьме его подельники не увидели поданный им сигнал о прибытии кортежа. Бастьен-Тири был арестован, впоследствии его расстреляли. Французские силовики начали борьбу с подпольной организацией OAS и сумели похитить лидера OAS Антуана Арго.