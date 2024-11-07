Menu
The Day of the Jackal 2024, season 1

The Day of the Jackal season 1 poster
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"The Day of the Jackal" season 1 description

В 1 сезоне сериала «День шакала» подполковник Бастьен-Тири, которого приговорили за организацию попытки покушения на главу государства генерала де Голля, будет казнен. Команда заговорщиков обстреляла кортеж французского лидера, но Бастьен-Тири, слишком быстро готовивший план нападения, неправильно рассчитал время наступления сумерек. Во тьме его подельники не увидели поданный им сигнал о прибытии кортежа. Бастьен-Тири был арестован, впоследствии его расстреляли. Французские силовики начали борьбу с подпольной организацией OAS и сумели похитить лидера OAS Антуана Арго. 

Series rating

8.1
Rate 14 votes
8.1 IMDb

The Day of the Jackal List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 November 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 November 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 November 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 November 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 November 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 November 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 November 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 November 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
5 December 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
12 December 2024
