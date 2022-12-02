Menu
Three Pines 2022, season 1

Kinoafisha TV Shows Three Pines Seasons Season 1
Three Pines
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Three Pines" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Три сосны» инспектор Арман Гамаш приезжает в маленький франко-канадский город по заданию полицейского департамента. Он должен разобраться в совершенно необъяснимом, почти мистическом преступлении. В Трех соснах убили местную жительницу – симпатичную молодую девушку. Причем убийство произошло посреди людной улицы в середине дня, но каким-то образом никто из прохожих не заметил преступника. Гамаш обладает уникальным даром эмпатии и отлично разбирается в человеческих эмоциях. Он сразу понимает, что кто-то из свидетелей врет, а горожане пытаются скрыть от полиции некую общую тайну.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

"Three Pines" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
White Out - Part One
Season 1 Episode 1
2 December 2022
White Out - Part Two
Season 1 Episode 2
2 December 2022
The Cruelest Month - Part One
Season 1 Episode 3
9 December 2022
The Cruelest Month - Part Two
Season 1 Episode 4
9 December 2022
The Murder Stone - Part One
Season 1 Episode 5
16 December 2022
The Murder Stone - Part Two
Season 1 Episode 6
16 December 2022
The Hangman - Part One
Season 1 Episode 7
23 December 2022
The Hangman - Part Two
Season 1 Episode 8
23 December 2022
