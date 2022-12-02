В 1 сезоне сериала «Три сосны» инспектор Арман Гамаш приезжает в маленький франко-канадский город по заданию полицейского департамента. Он должен разобраться в совершенно необъяснимом, почти мистическом преступлении. В Трех соснах убили местную жительницу – симпатичную молодую девушку. Причем убийство произошло посреди людной улицы в середине дня, но каким-то образом никто из прохожих не заметил преступника. Гамаш обладает уникальным даром эмпатии и отлично разбирается в человеческих эмоциях. Он сразу понимает, что кто-то из свидетелей врет, а горожане пытаются скрыть от полиции некую общую тайну.