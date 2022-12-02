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Три сосны 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Три сосны
Киноафиша Сериалы Три сосны Сезоны Сезон 1

Three Pines
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три сосны»

В 1 сезоне сериала «Три сосны» инспектор Арман Гамаш приезжает в маленький франко-канадский город по заданию полицейского департамента. Он должен разобраться в совершенно необъяснимом, почти мистическом преступлении. В Трех соснах убили местную жительницу – симпатичную молодую девушку. Причем убийство произошло посреди людной улицы в середине дня, но каким-то образом никто из прохожих не заметил преступника. Гамаш обладает уникальным даром эмпатии и отлично разбирается в человеческих эмоциях. Он сразу понимает, что кто-то из свидетелей врет, а горожане пытаются скрыть от полиции некую общую тайну.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Три сосны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Белая мгла - часть первая White Out - Part One
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2022
Белая мгла - часть вторая White Out - Part Two
Сезон 1 Серия 2
2 декабря 2022
Самый жестокий месяц - часть первая The Cruelest Month - Part One
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2022
Самый жестокий месяц - часть вторая The Cruelest Month - Part Two
Сезон 1 Серия 4
9 декабря 2022
Камень убийства - часть первая The Murder Stone - Part One
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2022
Камень убийства - часть вторая The Murder Stone - Part Two
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2022
Палач - Часть первая The Hangman - Part One
Сезон 1 Серия 7
23 декабря 2022
Палач - Часть вторая The Hangman - Part Two
Сезон 1 Серия 8
23 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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