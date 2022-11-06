В 1 сезоне сериала «Город ромашек» известный молодой актер Андрей приезжает в родной городок Ромашкин из столицы, чтобы найти себе невесту. Дело в том, что ему срочно нужно заключить фиктивный брак для фанатов, чтобы выпутаться из непростой передряги. А пресса случайно раскапывает подробности его прошлого юношеского романа с простой девушкой Надей из провинции. Так что теперь у парня один путь – отыскать бывшую девушку, вымолить ее прощение и уговорить ее сыграть роль его любящей супруги. Вот только Надя не хочет участвовать в этом театре. Пытаясь ее уговорить, Андрей случайно находит в гараже два тела.