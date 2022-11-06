Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gorod romashek season 1 watch online

Gorod romashek season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gorod romashek Seasons Season 1
Город ромашек 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Gorod romashek" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Город ромашек» известный молодой актер Андрей приезжает в родной городок Ромашкин из столицы, чтобы найти себе невесту. Дело в том, что ему срочно нужно заключить фиктивный брак для фанатов, чтобы выпутаться из непростой передряги. А пресса случайно раскапывает подробности его прошлого юношеского романа с простой девушкой Надей из провинции. Так что теперь у парня один путь – отыскать бывшую девушку, вымолить ее прощение и уговорить ее сыграть роль его любящей супруги. Вот только Надя не хочет участвовать в этом театре. Пытаясь ее уговорить, Андрей случайно находит в гараже два тела.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Gorod romashek" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more