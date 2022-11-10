В 1 сезоне сериала «Вызов» главный герой, житель Нью-Йорка по имени Авраам всю свою жизнь посвятил работе в правоохранительных органах. Герой всегда придерживался моральных принципов и служил на совесть. Однажды он принялся за расследование вполне обычного дела. Авраам даже не мог предположить, что в скором времени вся его жизнь перевернется с ног на голову и он подвергнет сомнению собственные личные качества. Он столкнется со множеством испытаний на своем пути. Так, герой попадет в ситуацию, которая потребует от него принятия решения, прямо противоречащего его глубоким убеждениям.